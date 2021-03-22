Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 25-26 марта 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без воды Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 25-26 марта 2021 года: горожанам придется заранее запастись водой. Жителей донской столицы ждут отключения, связанные с плановыми работами.

- Специалисты проведут переврезку вновь проложенного водопровода диаметром 600мм, который расположен по адресу: ул. Малиновского от ул. Факельная до ул. Типографская, - рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет холодной воды 25-26 марта 2021 года:

- пер. 1-й Машиностроительный – ул. Ткачева, 7-й Проезд – ул. Малиновского;

- ул. Малиновского – ул. Мадояна, ул. Доватора – ул. Счастливая.

Отмечается, что в это время водопроводная вода с пониженным давлением будет поступать в квартиры ростовчан, расположенные в границах: Малиновского – Мичуринская, Стачки – Полигонная.

Организация приносит жителям Ростова извинения за временно доставленные неудобства, связанные с отключением.

Напомним, в последнее время горожане жаловались на качество холодной воды. Для ростовчан заработала специальная «горячая линия».

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