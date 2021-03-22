В обрушении стены в ТЦ «Гранд» Республики Калмыкия обвиняется предприниматель

Индивидуальный предприниматель обвиняется в нарушении правил безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Индивидуальный предприниматель обвиняется в нарушении правил безопасности, из-за чего 14 января 2021 года в ТЦ «Гранд» города Элиста обрушилась стена и пострадали рабочие.

— По указанию предпринимателя, около 11 ночи трое мужчин демонтировали кирпичные перегородки без необходимых по технике безопасности лесов, подмостей и пространственно-устойчивых конструкций, — рассказывают в Следственном комитете по Республике Калмыкия.

Перегородка обрушилась на двух рабочих: один погиб на месте, другого с повреждениями доставили в больницу.

Предпринимателю грозит штраф до 80 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

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