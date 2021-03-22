Ростовская область получила еще 9,1 тыс. доз вакцины от Covid-19

Медикаменты сначала поступают на склады, а потом их переправляют в больницы и поликлиники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область получила новую партию вакцины от Covid-19. Речь идет о 9,1 тыс. доз, их должны распределить между муниципалитетами «в зависимости от потребности». Об этом сегодня сообщает сайт донского правительства.

Власти уточняют: медикаменты сначала поступают на склады, а потом их переправляют в больницы и поликлиники. Всего с начала массовой вакцинации, то есть с января 2021 года, в регион поставили свыше 118 тысяч доз.

Уже привились 108 616 человек, из них 70 783 полностью завершили вакцинацию, то есть сделали два укола. Их ставят с промежутком в 21 день. Все бесплатно, но нужно предварительно записаться через портал госуслуг.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки на Дону выявили еще 240 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 78 672 инфицированных. В стационарах лечатся 1863 пациента, 125 из них - на ИВЛ. При этом выздоровели с начала пандемии 70 254 жителя Дона, за последние сутки - 263.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.