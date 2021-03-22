Сбежал из больницы: в Ростовской области ищут пропавшего подростка из Омска

Специалисты считают, что пропавший может находиться в Ростовской области

На территории Ростовской области волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт Юг» ищут пропавшего 17-летнего Дениса Дмитриевича Роменских из Омска.

- Подросток самовольно покинул больницу 19 марта. С тех пор о нем ничего неизвестно, - рассказали волонтеры.

Близкие люди предполагают, что Денис Роменских мог приехать в Ростовскую область.

Исчезнувший подросток невысокого роста - около 157 сантиметров, он нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В последний раз пропавшего видели в синей куртке, темно-серых спортивных штанах, черно-белых кроссовках, а на голове у подростка была шапка синего цвета.

Сейчас в Ростовской области продолжаются поиски 79-летнего Черкашина Александра Тимофеевича. Пенсионер пропал в Каменске-Шахтинском больше месяца тому назад. Родственники крайне обеспокоены его исчезновением.

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