Гандболистки «Ростов-Дона» поедут на Олимпиаду в Японию

Национальная команда России выступила в первом матче отбора на Олимпиаду в Токио. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Лучшие гандболистки клуба «Ростов-Дон» будут защищать честь России в составе национальной сборной. Спортсменки поедут на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2021 года.

- Сейчас в состав команды входят восемь игроков «Ростов-Дона», - рассказали пресс-службе донского клуба.

Так, в заключительном матче против Венгрии на поле вышли: Владлена Бобровникова, Анна Сень, Анна Вяхирева, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова, Ксения Макеева и Виктория Калинина. Ира завершилась преимуществом россиянок со счетом 23:29. Вратарь Галина Габисова после напряженной серии матчей в этой встрече не участвовала и получила отдых.

В рамках этих игр гандболистка Анна Лагерквист помогла сборной Швеции пробиться на Олимпиаду в Токио. Центральной полузащитнице удалось забить семь голов во время игры против сборной Аргентины.

Напомним, во Франции у российской гандболистки украли чемодан с формой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"От 20 собак рождается до 100 щенков": как в Ростове будут разбираться с бездомными животными

За год на содержание и отлов бродячих псов приходиться тратить почти 70 миллионов рублей (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.