Пропавшего туриста из Таганрога нашли мертвым на Эльбрусе

Он оторвался от туристической группы. Фото: Кристина Безбородова

На Эльбрусе спасатели главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кабардино-Балкарии завершили поиски пропавшего туриста из Таганрога. Труп 38-летнего мужчины обнаружили во время осмотра месности.

- Тело таганрожца нашли в расщелине у водопада Азау на глубине не менее двадцати метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по КБР.

Специалисты проводят процедуру транспортировки умершего вниз для дальнейшей передачи сотрудникам регионального Следственного комитета для проведения медицинской экспертизы. Им предстоит установить истинную причину смерти мужчины.

Напомним, турист из Таганрога пропал накануне. Руководитель группы стал бить тревогу, когда мужчина резко перестал отвечать на звонки. После этого о произошедшем сообщили спасателям. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МЧС. Они стали прочесывать местность в поисках пропавшего.

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