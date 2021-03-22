Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 марта 2021: проезд парализован на улицах Доватора и Зоологической

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 марта 2021: где затруднено движение. «КП-Ростов-на-Дону» собрала всю информацию о пробках в донской столице.

Многокилометровая пробка образовалась в Октябрьском районе, в районе квартала «Змиевка». Проезд парализован на улице Доватора — от Мадояна до Змиевского проезда. Движение загружено и на Зоологической улице — от Змиевского проезда до переулка Дальнего. По данным сервиса "Яндекс.Карты", ситуация могла ухудшиться из-за аварии. Место ДТП отмечено на пересечении Зоологической и Курской улицы.

Еще один затор в микрорайоне Северном. Пробка растянулась от пересечения с улицей Вавилова до бульвара Комарова.

Небольшая пробка зарегистрирована и на улице Вавилова перед Площадью 2-й Пятилетки. Подождать придется и водителям, которые едут по улице Немировича-Данченко от улицы Ларина в сторону Площади 2-й Пятилетки.