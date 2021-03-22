В Таганроге девятилетний мальчик попал под колеса иномарки

Мальчик с травмами попал в больницу. Сейчас проводится проверка Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге на улице Дзержинского девятилетний мальчик попал под колеса Hyundai Accent. Несчастный случай произошел сегодня вечером, около 16:36, сообщили «КП – Ростов-на-Дону» в отделе пропаганды Управления ГИБДД.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в «справа налево в зоне видимости пешеходного перехода».

- Мальчик с травмами попал в больницу. Сейчас проводится проверка, устанавливаем все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГИБДД.

Автолюбителей просят быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, а родители должны ежедневно напоминать детям правила безопасности.

Еще один дорожный инцидент произошел накануне. В Таганроге на Бакинском мосту водитель Citroen отшвырнул в сторону дорожный конус. За это один из рабочих ударил рукой по боковому зеркалу легковушки. После этого мужчины начали драку, в ход пошел даже газовый баллончик. Неприятная сцена попала на камеру регистратора соседней машины, а потом и в соцсети.

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