Ростовчане пожаловались на изрядно протекающую крышу

В Ростове горожане пожаловались на протечку крыши. Фото: "Благоустройство города"

В донской столице жители Западного микрорайона пожаловались на протечку крыши. С жалобой они обратились к местным властям. Соответствующее обращение они опубликовали на сервисе "Благоустройство города".

- По адресу Зорге, 48 сильные протечки с кровли. Произошло затопление квартир и общих коридоров. Влага попала в электрощиты, от чего может произойти возгорание дома, - говорится в тексте обращения.

Автор также сообщил, что местные жители уже несколько раз обращались в управляющую компанию, но решать проблему так никто и не стал. Было отмечено, что жильцы пострадавших квартир даже писали жалобы в прокуратуру, но, к сожалению, ремонт так и не был сделан.

Ранее один из ростовчан уже жаловался властям на то, что после дождей у него заливает двор, так как дорожные рабочие забыли установить поребрик.

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