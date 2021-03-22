Вернуть "цивилизованную жизнь" частному сектору попросили живущие в нем ростовчане

В Ростове жители частного сектора попросили привести его в порядок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местные жители одного из частных секторов крайне обеспокоились его внешним видом. Горожане обратились к городским властям с просьбой вернуть в эту часть города "цивилизованную жизнь". Соответствующая инициатива была опубликована на портале "Активный ростовчанин".

Автор рассказал, что территория их частного сектора имеет откровенно убогий вид, и самое печальное, по его словам, то что такой вид имеют множество улиц с частными домами. Очень часто на них замечаются разбитые дороги, огромные кучи мусора и несанкционированные стоянки грузовиков.

- Нужно принудить нерадивых жителей выполнять правила благоустройства. Для этого следует проводить разъяснительную работу и привлекать нарушителей к административной ответственности, - написал автор инициативы.

Он также внес предложение запретить движение грузовиков в жилой зоне. По его словам, эти меры позволят улучшить внешний вид города.

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