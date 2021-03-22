Ростовчане попросили запретить парковку на улице Налбандяна

Ростовчане просят запретить парковку автомобилей на улице Налбандяна Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местные жители попросили власти запретить парковать машины на улице Налбандяна. Соответствующую петицию они опубликовали на популярном портале "Активный ростовчанин".

Автор рассказал, что улица предназначена для того, чтобы двигаться по ней в три ряда, но в настоящее время этому препятствуют припаркованные вдоль дороги автомобили. Поэтому другим водителям приходится выстраиваться всего в один ряд.

- У большинства жильцов есть своя или прилегающая к участкам территория, где можно располагать свои ТС. Если же этого недостаточно, одна из сторон улицы позволит разместить своё ТС на виду, - написал автор инициативы.

В настоящее время инициативу поддержали 14 человек, еще шестеро местных жителей высказались против. В комментариях пользователи попросили построить многоуровневую парковку.

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