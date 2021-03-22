В Ростове закончили сносить линии электропередач на мосту Малиновского

В Ростове закончился демонтаж ЛЭП на мосту Малиновского. Фото: "Россети Юг"

В донской столице подошел к концу демонтаж линий электропередач на мосту Малиновского. Об этом сообщили в компании «Россети Юг».

- На участке трассы 1,2 км энергетики демонтировали две анкерные опоры линий электропередачи, четыре промежуточные металлические опоры и провод. Теперь подрядная организация может приступать к строительству подъездных дорог к путепроводу, - говорится в тексте сообщения.

На этом же участке энергетики перестроили линии региональных операторов связи. Саму линию электропередачи из воздушной планируется перевести в кабельную и проходить она будет под полотном новой автодороги. Кабели будут прокладываться при помощи горизонтального бурения. Стоит отметить, что работы шли без отключения энергии в близлежащих домах, электричество подается по резервной схеме.

Энергетики сообщили, что все демонтированные элементы будут использоваться повторно на других объектах.

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