Снегопад с дождем обрушится на Ростов в первой половине дня

В Ростове ожидается снег с дождем Фото: "КП" Архив

Во вторник, 23 марта, ростовчанам предстоит добираться на работу в жутких погодных условиях.

Сильный дождь начался еще ночью и не перестанет лить до самого полудня. Кроме того, ближе к середине дня его дополнит еще и снегопад. Так как на улице немного похолодает, до плюс одного градуса, то, по прогнозам синоптиков, возможны даже сугробы высотой до четырех сантиметров.

Большое количество осадков сократит и видимость на дорогах до трех километров. А также, после полудня ожидается усиление ветра до девяти метров в секунду. До середины дня атмосферное давление будет падать, а затем возрастет с 743 до 746 миллиметров ртутного столба.

Погода, конечно же, испортит настроение ростовчанам, которые уже с трепетом ждут наступления весны. Но влияние погодных условий ухудшат еще и магнитные бури, которые разразятся в первой половине дня.

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