Сезон дождей в Ростове: синоптики рассказали, когда ждать прихода теплой и солнечной весны

В донской столице начался сезон дождей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице начался сезон дождей. Можно сказать, что он продлится почти до самого конца апреля с небольшими перерывами на прояснения.

Но наиболее ощутимым этот сезон будет на нынешней неделе. Изо дня в день Ростов будут накрывать черные тучи и будет идти сильный дождь и со снегом в придачу. Температура воздуха в эти дни в дневные часы будет подниматься до плюс одного градуса, а к ночи опускаться до минус двух.

Из-за похолодания сугробы могут дорасти до 11 сантиметров. И без того непростую погодную ситуацию будет усугублять еще и сильный ветер, порывы которого будут достигать девяти метров в секунду.

Небольшой перерыв непогода сделает на выходные, воздух прогреется до плюс девяти градусов и даже ненадолго выглянет солнце. А с начала новой рабочей недели снова припустит дождь, но он будет уже не таким сильным и даже возможно кратковременные прояснениями. И такая погода будет стоять почти до самого конца апреля, погодные качели будут раскачиваться от ясных и солнечных дней к сырым и дождливым.

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