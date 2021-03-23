При пожаре в Ростовской области погибла 82-летняя пенсионерка

Огонь потушили быстро.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области пожар унес жизнь пожилой женщины. Трагедия произошла накануне, 22 марта, в городе Красный Сулин.
- Возгорание произошло в частном доме, расположенном на улице 26 Бакинских Комиссаров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. – Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Спустя десять минут удалось локализовать огонь, еще через три минуты полностью ликвидировать.
Известно, что в результате пожара погибла пожилая женщина – пенсионерке было 82 года.
По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Специалистам еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. На месте работают дознаватели.
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