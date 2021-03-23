При пожаре в Ростовской области погибла 82-летняя пенсионерка

Огонь потушили быстро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области пожар унес жизнь пожилой женщины. Трагедия произошла накануне, 22 марта, в городе Красный Сулин.

- Возгорание произошло в частном доме, расположенном на улице 26 Бакинских Комиссаров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. – Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Спустя десять минут удалось локализовать огонь, еще через три минуты полностью ликвидировать.

Известно, что в результате пожара погибла пожилая женщина – пенсионерке было 82 года.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Специалистам еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. На месте работают дознаватели.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.