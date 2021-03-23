Региональную авиацию в Ростовской области начнут возрождать в 2025 году

Скорее всего, речь идет о реконструкции взлётно-посадочных полос в Волгодонске, Вешенской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Василий Голубев утвердил программу III этапа Стратегии развития транспортного комплекса до 2030 года. В том числе в этот период власти намерены уделить внимание развитию воздушных линии и дорожной инфраструктуры, пассажирским перевозкам, а также восстановлению причалов в Ростове, Таганроге и Азове. Соответствующий документ уже опубликовали на сайте областного правительства.

Работы по большинству направлений в регионе уже вели и раньше. Кроме того, пока не по всем направлениям обозначили четкие сроки исполнения, однако возрождение областной авиации и восстановление малых аэропортов намерены начать в 2025 году, это четко прописано в документе.

Скорее всего, речь идет о реконструкции взлетно-посадочных полос в Волгодонске, Вешенской. Также ранее говорили о ремонте аэрогаваней в Сальске, Белой Калитве и Ремонтном.

Поднимали вопрос и о модернизации аэропорта «Таганрог – Южный», еще в 2018 году глава региона отметил, что он «вполне мог бы стать дублером «Платова». Сейчас в таганрогской авиагавани могут принимать как гражданские воздушные суда, так и военные самолеты и вертолеты, в том числе Это Ан-124, Ил-76, Ту-154, Ту-204, Sukhoi Superjet 100 и все более легкие машины отечественного производства.

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