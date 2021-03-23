Мужчину насмерть сбил поезд на перегоне Ростов - Зоосад

Состав двигается со скоростью до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от семисот метров до полутора километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перегоне Ростов – Зоосад пассажирский поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину. Об этом «КП – Ростов-на-Дон» сегодня сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Личность погибшего уже установили. Это житель Семикаракорского района. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности на железной дороге. Трагедия произошла 22 марта.

- Сейчас мы проводим расследование, уточняем все обстоятельства. Людям стоит помнить, что состав двигается со скоростью до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от семисот метров до полутора километров, поэтому нужно быть предельно осторожными и внимательными. Следует сначала убедиться, что поезда нет, а потом уже переходить пути, - прокомментировал сотрудник УТ МВД России по СКФО.

В этом году уже происходили подобные случаи. Так, например, в Новочеркасске поезд дальнего следования сбил жительницу Октябрьского сельского района. Женщина не соблюдала элементарные правила безопасности. Она чудом осталась жива, но попала в больницу.

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