COVID-19 на Дону: умерли еще 11 пациентов, за сутки заболели 239 человек

Большинство новых заболевших выявили в Ростове-на-Дону – 93 случая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 23 марта в Ростовской области выявили еще 239 случаев коронавируса. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 78 911 человек. При этом, за это же период выздоровели 70 522 жителя региона, из них за последние сутки - 268.

Большинство новых заболевших выявили в Ростове-на-Дону – 93 случая. Далее идут Каменск-Шахтинский и Шахты. Меньше всего положительных тестов оказалось в Шолоховскои и Кашарском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 1858 пациентов. На в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека, 126 - на неинвазивной ИВЛ.

С диагнозом «коронавирус» за сутки скончались еще 11 человек. Это три женщины 82 и 88 лет, а также восемь мужчин от 60 до 84 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами COVID-19 в области стали уже 3 425 человек.

В лабораториях проверили 1027 тестов, всего выполнили 2059,58 тысячи таких исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 214,69.

Вчера стало известно о том, что в регион поступила новая партия вакцины от ковида. 9,1 тыс. доз, их должны распределить между муниципалитетами «в зависимости от потребности». Всего с января 2021 года, в регион поставили свыше 118 тысяч доз.

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