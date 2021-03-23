Снегопад обрушится на Ростов-на-Дону

В городе вскоре сильно испортится погода Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В ближайшее время ростовчае вновь прочувствуют на себе все «прелести» зимы. Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС со ссылкой на ростовских синоптиков, в среду, 24 марта, и в четверг, 25 марта, температура воздуха снизится, а мокрый снег будет идти двое суток, временами переходя в дождь.

Порывы ветра в эти дни составят 15-18 метров в секунду. 24 марта днем будет +3 градуса, вечером и ночью +2.

В четверг температура воздуха днем составит +2, а вечером и ночью +1. Но вот к выходным резко потеплеет. Столбик термометра в субботу днем поднимется до +8 градусов. А в воскресенье и вовсе на улице будет +10 градусов. Осадков в городе в эти дни не прогнозируют. Но и солнце в выходные синоптики не обещают.

В дни ненастья специалисты из ГО и ЧС рекомендуют убрать с балконов вещи, не оставлять машины под деревьями, соблюдать скоростной режим. Пешеходам также надо быть более внимательными и осторожными.

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