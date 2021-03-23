Донская команда победила на всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

Юлия Ильина, Галина Коробова и Ольга Плега Фото: https://www.donland.ru/news/12938/

Три педагога цимлянского лицея №1 победили на всероссийском конкурсе «Учитель будущего». Свой профессионализм доказали Юлия Ильина, Галина Коробова и Ольга Плега. Финал прошел в Санкт-Петербурге, его итоги стали известны сегодня – информацию опубликовала пресс-служба донского правительства.

Участницы провели открытые уроки в ведущих образовательных учреждениях северной столицы, а также прошли дополнительные испытания на десяти разных площадках города. Уже весной они намерены поделиться своим опытом с коллегами в рамках мастерской управления «Сенеж».

Донская команда стала одной из 30 лучших. Победители представили 19 регионов нашей страны и все федеральные округа. Всего же за победу поборолись 39 тысяч специалистов. При этом, на заключительный этап прошли всего 99 команд. Также известно, что в Санкт-Петербурге выступали и учителя из Еголыкского района - Ирина Лемешко, Елена Карпенко и Наталья Водяхина.

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