Экс-солистка «ВИА Гры» в алом купальнике продемонстрировала мальдвиский загар

Татьяна Котова продемонстрировала изящную фигуру. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс – Россия», знойная блондинка, модель, певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» неделю назад вернулась с отдыха на Мальдивских островах. Татьяна Котова не рассказывала, полетела она туда одна или в компании. Но, судя по фото с завтраков, на которых стол сервирован на две персоны, отдыхали девушка там, все-таки, с кем-то.

Каждый день блондинка купалась в океане, загорала, а еще каталась на гидроскутере. И, конечно же, позировала перед объективом фотокамеры. На днях Татьяна опубликовала снимок, на котором она запечатлена в алом купальнике. Лиф и плавки прекрасно подчеркивают ее идеальную фигуру. Под постом девушка написала следующее:

- Надеюсь, я никого не утомила фотками в купальнике? А то я уже неделю, как в Москве, а видео и фото остались еще на год вперед, - прокомментировала девушка фотокарточку.

Пост собрал сотни лайков и комментариев. Поклонники сошлись во мнении, что Татьяна – образец женственности и красоты. А многие из них попросили публиковать такие снимки как можно чаще.

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