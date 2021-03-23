«Автосервис на колесах»: донские таможенники нашли у украинца сотни запчастей для грузовика

Детали от грузовика нашли в автомобиле украинца. Фото: пресс-служба ЮТУ

В Ростовской области, на границе с Украиной, во время досмотра автомобиля «Рено» таможенников кое-что насторожило. Они решили более тщательно изучить содержимое машины.

В багажнике сотрудники международного автомобильного пункта пропуска «Гуково» увидели 140 деталей для грузовых автомобилей. Хозяин груза, житель Украины, рассказал, что купил запчасти на ростовском рынке. Также мужчина заявил, что все детали нужны ему лично, чтобы отремонтировать автомобиль. Он настаивал на том, что не собирался реализовывать этот товар у себя на родине.

Однако, учитывая количество запчастей, таможенники передоложили, что водитель вез все это не продажу. Декларации на товар у мужчины не оказалось. В итоге на него завел дело за административное нарушение.

Если суд признает вину, то мужчине грозит штраф.

- С начала 2021 года сотрудники таможенного поста МАПП Гуково возбудили 42 дела по фактам недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, - сообщил начальник таможенного поста Владимир Кодуа.

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