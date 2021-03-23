«Пришла весна»: Полина Диброва расслабилась в купели с подругами

Полина Диброва расслабилась в купели с подругами. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Полина Диброва, жена шоу-мена Дмитрия Диброва, рассказала своим подписчикам в «Инстаграме» о том, как встретила день весеннего равноденствия. По словам девушки, его сила длится пять дней. И именно в этот период приходит весна–красна», а человек должен визуализировать свои мечты и строить планы на будущий год.

Полина Диброва встретила весеннее равноденствие вместе с подругами в купели под открытым небом.

- Банные процедуры, энергетический массаж, медитация, практика с бубном и вкусный обед, - описала свое времяпрепровождение Полина.

Также она разместила в аккаунте в «Инстаграм» снимок из купели. Пост собрал массу откликов и комментариев. Напомним, ранее «КП – Ростов-на-Дону» сообщала, что чета Дибровых провела почти неделю на Мальдивских островах. Туда они отправились вместе с тремя сыновьями. Несмотря на то, что перелет туда и обратно был сложным, отдых оставил самые лучшие впечатления.

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