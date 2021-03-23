Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 марта 2021: движение парализовано в нескольких районах

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 марта 2021: проезд затруднен в нескольких районах. «КП-Ростов» рассказывает, какие участки лучше объезжать прямо сейчас.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки зарегистрированы в центре города. Проехать сложно на улицах Варфоломеева, Текучева, Красноармейской, Большой Садовой и Ворошиловском проспекте. Наиболее загружен проспект Ворошиловский от Красноармейской до Большой Садовой и в обратном направлении. Пробка также образовалась на улице Красноармейской между проспектами Ворошиловском и Буденновским.

Пробки зарегистрированы в центре и Октябрьском районе города. Фото: yandex.ru/maps/

Затруднен проезд на проспекте Михаила Нагибина. Пробка сковала участок от улицы Текучева до Фурмановской. Небольшая пробка образовалась на улице Стадионной в районе Комсомольского сквера.

Ситуация сложная и в Октябрьском районе. В пробке стоят водители на улицах Доватора и Зоологической. Проезд парализован от улицы Мадояна до переулка Дальнего.

Транспортный затор зарегистрирован на улице Вавилова — от проспекта Королева до площади 2-й Пятилетки. Загружены улица Шеболдаева и проспект Ленина.