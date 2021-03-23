Обман на 200 тысяч: в Шахтах поймали задержали серийного мошенника

Мужчина "помогал" людям оформить права без обучения в автошколе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего шахтинца подозревают в серийном мошенничестве. В полиции считают, что он обещал людям «помощь» в оформлении водительского удостоверения, а потом исчезал с деньгами. Подобным образом мужчина сумел присвоить больше 200 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе донского главка МВД, сами пострадавшие искали возможность получить права без обучения, поэтому и попали в такую ситуацию. Дело завели после жалобы: в полицию обратился земляк злоумышленника, после нечестной сделки он потерял 85 тысяч рублей.

И это лишь одна из многих схем обмана, отмечают правоохранители. Жителей Дона просят быть сознательными и не участвовать в подозрительных аферах. Также не стоит доверять незнакомцам, которые звонят с сообщениями о якобы «заблокированных картах» или «попавших в тюрьму или ДТП родственниках». Не следует сообщать собеседникам любые личные данные, все вопросы нужно решать лично в банке или в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.