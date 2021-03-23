В Ростовском зоопарке появились «станции» и «ветки» метро

Также по пути следования посетителей установили цветные знаки и полусферы Фото: https://vk.com/rostzoo

Территорию Ростовского зоопарка представили в виде метро. Для удобства посетителей придумали карту с линиями и станциями, также по пути следования установили цветные знаки и полусферы. Теперь взрослым и детям будет легче искать любимых животных.

- Новая система навигации называется «Зоометро». На каждом входе есть баннеры с изображением-схемой. На ней можно увидеть две Кольцевые ветки – Малую и Большую, Западную, Восточную и дополнительные. Кроме того, мы придумали мини-версии карт, свериться с ними можно в разных точках парка, - рассказали «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе зоосада.

Работники «дома для животных» уверены, что нововведение добавит больше уюта и разбудит в посетителях желание исследовать каждый уголок и посетить всех питомцев. Например, маленького медвежонка, который пока не умеет плавать. Мама уже подпускает его к бассейну, но малыш не рискует подходить к «опасной» воде.

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