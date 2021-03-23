Реабилитация реки Дон обойдется в 90 миллиардов рублей

На реабилитацию Дона уйдет 90 миллиардов рублей Фото: "КП" Архив

В Ростовской области запланировали реабилитировать протекающую по ее территории реку Дон. Об этом сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.

Как известно, в донском регионе давно уже очень остро стоит проблема плохого качества питьевой воды. Конечно, область изначально появилась на том месте, где можно вести хорошую социально-экономическую деятельность. Но сейчас ресурсы Дона испытали на себе высокую хозяйственную нагрузку.

С 2007 по 2017 годы регулярно наблюдались маловодья из-за отсутствия большого количества снега зимой и редкого выпадения осадков летом. Все это несомненно сказывалось на земледелии, работе судов, обеспечении водой городов региона и в целом на промышленности и энергетике.

Сейчас Правительство РФ поручило подготовить программу. План работ должен будет совместить в себе национальные проекты, касающиеся продовольствия, водных путей и комфортной среды. Сейчас ответственные уже занялись поиском источников финансирования.

- Предварительно, комплексная работа обойдется в 90 миллиардов рублей, 26 из них уже предусмотрены. Важно отметить, что параметры программы могут кардинально меняться, в том числе, с точки зрения бюджетной обеспеченности, - отметил глава Росводоресурсов Дмитрий Кириллов.

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