В Ростовской области разыскивают дезориентированную женщину

В Ростовской области разыскивают пропавшую женщину
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Ростовской области в течение суток разыскивают пропавшую местную жительницу.
65-летняя Шахрахалун (Ханум) Магомедовна Магомедова ушла из дома в хуторе Серебряковский Обливского района в понедельник, 22 марта, около трех часов дня и отправилась в неизвестом направлении. До настоящего времени ее местоположение остается неизвестным и на связь с родными она не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
По словам близких пропавшей, рост ее около 150 сантиметров, она худощавого телосложения и имеет темные волосы с проседью и карие глаза. На момент исчезновения женщина была одета в светло-коричневый пуховик с капюшоном, коричневое платье, зимние галоши синего цвета и зеленый платок.
- Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Женщина может находиться в вашем районе, она не ориенируется в пространстве. В поисках нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
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