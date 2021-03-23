В Ростовской области оборудуют дополнительные места для ярмарок

В Ростовской области появятся новые места для проведения ярмарок Фото: Евгения ГУСЕВА

В донском регионе появятся новые места для ярмарок.

Правительство региона приняло решение дополнительно простимулировать предпринимателей и самозанятых ростовчан. Власти расширят сбыт продукции отечественных производителей. Губернатор региона Василий Голубев уже подписал необходимое распоряжение о мерах обеспечения продовольственной безопасности.

Органам местного самоуправления порекомендовали до конца марта определить дополнительные места для размещения рынков и сезонных ярмарок. Также будет обеспечена их максимальная доступность для населения.

- В частности, муниципалитеты должны в полном объеме обеспечить торговыми местами на рынках и ярмарках крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, садоводов, огородников, заготовителей лесных ресурсов, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Губернатор отметил, что стоит уделить отдельное внимание устранению излишнего администрирования рынков, а также недопустимости ограничений по ассортименту продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние ярмарки 2020-2021 в Ростове-на-Дону: площадки, расписание работы, дата открытия.

Новогодние ярмарки 2020-2021 в Ростове-на-Дону: что приобрести на новогодней ярмарке.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.