В Ростове к 1 сентября окончится замена дорожного покрытия на улице Всесоюзной. Фото: правительство РО

В донской столице дорожное покрытие на улице Всесоюзной будет заменено до 1 сентября.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о предстоящих работах во время приема граждан, который состоялся 22 марта. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Стоит отметить, что по улице Всесоюзной осуществляется въезд в город с Западного шоссе. И в связи с проведением ремонтных работ не исключена возможность возникновения многокилометровых пробок, в которых будут стоять не только легковые автомобили, но и грузовики.

Василий Голубев также отметил, что на проведение всех необходимых работ уже выделили нужное количество средств. Все работы планируется завершить к первому сентября нынешнего года.

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