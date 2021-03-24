Из центральных переходов Ростова уберут ларьки и сохранят в них старинную мозаику

В Ростове из центральных подземных переходов уберут ларьки

В донской столице Арбитражным судом было принято решение освободить три центральных подземных перехода от ларьков. Напомним, что иск об этом подавала городская администрация, соответственно она и явилась выигравшей стороной в этом процессе.

Местная активистка общественного движения "Городской патруль" Елена Хатламаджиян сообщила, что согласно решению суда, все ларьки должны быть убраны из переходов на пересечениях проспект Буденновский/улица Московская/улица Станиславского, проспект Буденновский/улица Большая Садовая и проспект Ворошиловский/улица Большая Садовая.

- Ларьки будут убраны и там, где мы уже давно хотели открыть мозаику - поход Петра Первого на Азов, которая находится в переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой, - рассказала Елена Хатламаджиян.

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