На поддержку малоимущих в Ростовской области направят 57 млн рублей

Всего с начала года на такую поддержку было направлено 136,2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Малоимущим жителям Дона на адресную социальную помощь выделят больше 57,5 миллиона рублей. Это мартовские выплаты. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Василий Голубев. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Всего с начала года на такую поддержку из бюджета региона было направлено 136,2 миллиона рублей. Пособия получили 14,6 тысячи семей. Малоимущими считаются люди с доходом меньше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В 2021 году он составляет немного больше 11 тысяч рублей.

А в прошлом году донские власти потратили на соцподдержку свыше 44,3 миллиардов рублей. Эти деньги распределили по нескольким направлениям. Например, часть суммы пошла на компенсации расходов за ЖКУ, их получили 674,5 тыс. чел. Кроме того, из-за пандемии жители области начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Кроме того, накануне деньги получили и погорельцы Красносулинского района. Жителям станции Замчалово, которые потеряли жилье в огне, направили 1,2 млн рублей.

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