За сутки в Ростовской области умерли еще 22 пациента с коронавирусом

Лечение в стационарах сейчас получают 1814 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 24 марта в Ростовской области выявили еще 238 случаев коронавируса. Всего, по данным властей, за все время пандемии число инфицированных достигло 79 149 человек. При этом, выздоровели уже 70 794 жителя региона, 272 из них - за последние сутки.

Большинство новых заболевших выявили в Ростове-на-Дону - 93 случая. Далее идут Новочеркасск и Шахты. Меньше всего положительных тестов оказалось в Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 814 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека.

С диагнозом «коронавирус» за сутки скончались еще 22 человека. Это девять женщин и 13 мужчин. У всех были хронические заболевания. Вчера власти сообщали об 11 жертвах. Таким образом, от COVID-19 в области скончались уже 3 425 человек.

В лабораториях за сутки проверили 8 867 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 217,9.

Ранее стало известно о том, что в регион поступила новая партия вакцины от ковида. 9,1 тыс. доз, их должны распределить между муниципалитетами «в зависимости от потребности». Всего с января 2021 года, в регион поставили свыше 118 тысяч доз.

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