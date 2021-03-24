Новую инфекционную больницу Ростова возглавил Виталий Барков

Ранее медицинским учреждением руководила Инна Богомолова Фото: Олег Укладов

Виталия Баркова назначили исполняющим обязанности директора новой инфекционной больницы Ростова-на-Дону. Известно, что новый руководитель приступил к своим обязанностям в начале марта. Информация об этом появилась на портале Картотека.ру.

Ранее медицинским учреждением руководила Инна Богомолова. До этого, в период работы в РостГМУ, она была подчиненной экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.

Строительство больницы на 200 мест начали летом. Положительное заключение Госэкспертизы получили в ноябре 2020 года. На строительно-монтажные работы планировали потратить 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Уже к маю должны сдать первую очередь.

Также вчера стало известно, что в Ростове впервые за 140 лет приведут в порядок горбольницу №4. Подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию, уже нашли подрядчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.