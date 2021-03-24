Донские силовики, политики и некоторые компании попали под санкции Украины

Ранее нежелательными персонами украинские власти признали бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева и еще семь депутатов Госдумы Фото: https://www.president.gov.ua/ru/photos/social-activities

Украина ввела санкции в отношении некоторых донских силовиков, политиков и компаний. Об этом стало известно сегодня. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные ограничительные меры", - говорится в документе.

Так в список попали сотрудники ГУ МВД Ростовской области - начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Кирилл Адзинов и глава управления по вопросам миграции Олег Левченко. Также под санкции попали руководитель новошахтинского отдела УФМС Анна Гурьянова и сенатор Совета Федерации России от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Всего в документе значатся 26 фамилий и 81 организация.

Подобные меры воздействия Украина начала использовать в 2014 году, после воссоединения России и Крыма. Также немаловажное влияние в этом вопросе оказала ситуация, связанная с конфликтом в Донбассе. В сопредельном государстве уверены, что санкции помогают «защищать национальные интересы, а также права и свободы граждан».

Ранее нежелательными персонами украинские власти признали бывшего мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева и еще семь депутатов Госдумы, представляющих интересы донского края.

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