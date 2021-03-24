Завтра кошек и собак стерилизуют на треть дешевле, акцию проведут в 18 клиниках Дона

Принимать пушистых пациентов будут в 18 ветклиниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 25 марта, житель Дона смогут стерилизовать своих кошек и собак по льготной цене, на треть дешевле обычной стоимости. Принимать пушистых пациентов будут в 18 ветклиниках. Предварительно нужно записаться, сообщает областная станция по борьбе с болезнями животных.

Такая же акция состоится 31 марта. Своих четвероногих кастрировать или стерилизовать в два раза дешевле смогут ростовчане и жители поселка Верхнетемерницкий.

КОНКРЕТНО

Акция пройдет по следующим адресам:

Азов, Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08

Батайск, Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17

Белая Калитва, Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09

Вешенская (Шолоховский район), Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787

Волгодонск, Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67

Зерноград, Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52

Каменск-Шахтинский, Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68

Константиновск, Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35

Миллерово, Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60

Новочеркасск, Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43

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