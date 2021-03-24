На Дону оплатить детсад деньгами маткапитала стало еще проще

Это не единственный способ использовать материнский капитал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оплатить детсад деньгами маткапитала стало еще проще, сообщили донские власти. Больше не нужно собирать документы и нести их в Пенсионный фонд. Теперь от родителей требуется только заявление, которое будут принимать через портал госулуг. Всю остальную информацию Фонд запросит самостоятельно.

Распорядиться средствами можно не дожидаясь трехлетия ребенка, но необходимо соглашение с дошкольным учреждением. Однако это не единственный способ использовать материнский капитал. Семьи также могут потратить средства на улучшение жилищных условий, образование и лечение малышей, а также на товары и услуги для детей-инвалидов. Кстати, размер выплаты в 2021 году составляет 125 тысяч 775 рублей.

Также в этом марте малоимущим жителям Дона выделят больше 57,5 миллиона рублей. Чтобы получить пособия из этой суммы человек должен получать меньше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В 2021 году он составляет немного больше 11 тысяч рублей.

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