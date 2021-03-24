Вернулся на Родину спустя 80 лет: в Ростове захоронили бойца Красной Армии

Погиб красноармеец осенью 1941 года при защите Киевского укрепленного района Фото: https://rostov.sledcom.ru/news/item/1550701/

В Ростове на Северном кладбище захоронили бойца Красной Армии Григория Крикорова. Его останки нашли поисковики на территории Украины, в начале марта их передали на Родину.

В донской столице героя почтили минутой молчания. К его могиле возложили цветы. Отдать дань памяти смогли не только участки Совета ветеранов и представители власти. Церемонию посетили и родственники бойца, о его судьбе они узнали только спустя 80 лет. Все благодаря донским следователям.

Григорий Крикоров родился в городе Миллерово. Когда началась война, его призвали в 171 стрелковую дивизию 535 стрелкового полка. Погиб красноармеец осенью 1941 года при защите Киевского укрепленного района. Тогда же его объявили пропавшим без вести.

Ежегодно в Ростовской области находят отголоски страшных лет. Так, например, в прошлом году журналисты «КП – Ростов-на-Дону» рассказывали о найденных останках 27 курсантов. Молодые люди погибли, бесстрашно защищая родную землю от нашествия захватчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.