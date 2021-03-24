В Таганрогском заливе южнее Беглицкой Косы проведут учебные стрельбы

Местных жителей и отдыхающих просят не выходить в открытое море с 10 до 18 часов Фото: Александр БОЙКО

26 марта в Таганрогском заливе южнее села Беглицкая Коса проведут учебные стрельбы на пограничных катерах. Об этом сегодня «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе администрации Неклиновского района.

Местных жителей и отдыхающих просят не выходить в открытое море с 10 до 18 часов. Всем следует сохранять спокойствие и не паниковать при звуках выстрелов.

«С 10.00 до 18.00 будут тренироваться бойцы пограничного управления УФСБ России по Ростовской области», - уточники в районной администрации.

Также сегодня потушили условный пожар в Морозовске. Об этом рассказали в ГКУ РО "РО ПСС". Спасатели отрабатывали борьбу с ЧП на железнодорожном транспорте. С заданием участники справились быстро, несмотря на погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.