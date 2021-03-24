Донской баскетболисты участвуют в первом турнире Евразийской баскетбольной Лиги

Дома за наших игроков болеют родные, друзья и фанаты Фото: https://vk.com/bars_rsue

Донской клуб «БАРС-РГЭУ» защищает честь страны на Евразийской баскетбольной Лиге-2021. Соревнования в Ереване открыли сегодня, они завершатся 29 марта. Информация об этом появилась на сайте правительства Ростовской области.

Дома за наших игроков болеют родные, друзья и фанаты. Они надеются на победу, так как в прошлом году «БАРС-РГЭУ» вошел в десятку сильнейших клубов Суперлиги-2. Уже этим вечером ростовчане сыграют с ливанским «Аль-Рияди». В турнире также принимают участие команды из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Евразийскую Лигу по баскетболу создали в 2018 году, после футбольного чемпионата мира. Ранее все состязания проходили под эгидой Кубка ЕАЭС.

- Это первое официальное соревнование, проводимое между командами, представляющими страны Евразийского экономического союза. Оно проводится под патронатом Международной федерации баскетбола, - рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.