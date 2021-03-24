В Ростовской области стали меньше болеть туберкулезом

Манту делается каждый год детям и подросткам в возрасте до 15 лет. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В Ростовской области подсчитали, что число заболевших туберкулезом снизилось. При этом болеют как взрослые, так и дети.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, заболеваемость составила 21,9 на 100 тыс. населения. Так, среди детей в возрасте до 14 лет - на 100 тысяч заболевших 8,9, а среди подростков 15-17 лет - 12,9. При этом заболевших в прошлом году стало на 19 процентов меньше.

- Туберкулез является инфекционной бактериальной болезнью, вызываемой микобактериями, которые чаще всего поражают легкие, - напомнили санитарные врачи. - Болезнь передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Туберкулезные бактерии попадают в воздух, когда больной туберкулезом, к примеру, говорит или кашляет. Люди, находящиеся в одном помещении с больным, вдыхая зараженный воздух, могут заразиться сами.

Определяют болезнь с помощью манту, она делается каждый год детям и подросткам в возрасте до 15 лет.