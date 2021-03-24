Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 марта 2021: водители попали в пробки в центре и Октябрьском районе

Движение затруднено в центре и Октябрьском районе. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 марта 2021: где затруднено движение. Загруженность дорог оценивается на шесть баллов. Рассказываем, какие участки в городе лучше объехать прямо сейчас.

Пробки сковали центр города. Транспортный затор на проспекте Ворошиловском растянулся от площади Гагарина до улицы Большой Садовой. Затруднен проезд и на проспекте Михаила Нагибина — от площади Гагарина до улицы Фурмановской.

На проспекте Буденновском водители стоят в пробке от Красноармейской улицы до Комсомольской площади.

Ситуация непростая и в Октябрьском районе города. Пробка на улицах Доватора и Зоологической от улицы Мадояна до переулка Дальнего. Уже традиционно пробки образовались на улице Немировича-Данченко от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки.

Загружена дорога на проспекте Королева от бульвара Комарова до пересечения Королева с улицей Вавилова.