Под Шахтами в ДТП с «КамАЗом» пострадала 15-летняя девочка

Еще две серьезные аварии произошли сегодня Фото: Сергей ГАПОН

Под Шахтами, на федеральной трассе М-4 «Дон», столкнулись Hyundai Accent и «КамАЗ» с прицепом. В ДТП пострадала 15-летняя девочка. Также травмы получили еще два человека – водитель и пассажир. Об этом «КП – Ростов-на-Дону рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

- По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Еще две серьезные аварии произошли сегодня. В первом случае на Днепровском в Ростове столкнулись сразу несколько автомобилей. Как позже рассказали в УГИБДД, пострадавших не было, но машины получили механические повреждения.

Во втором случае не обошлось без травм. Три человека получили ушибы. Это произошло под Морозовском. Из-за неудачного разворота ВАЗ-2114 влетел в Kia Spectra.