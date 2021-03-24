В Ростовской области ищут 30-летнюю Анну Исаеву

Жительница Батайска пропала две недели назад. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области в розыск объявлена 30-летняя Анна Исаева. Женщина пропала еще две недели назад - 9 марта. С тех пор о ее местонахождении не знают ни родные, ни близкие.

- В день исчезновения она была одета в темно-синюю куртку, темные джинсы, черные ботинки и серую вязаную шапку, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Рост женщины 170 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.

Если вы что-то знаете о ее местонахождении, звонит по номерам телефонов, указанным ниже. В настоящее время листовки с изображение Анны Ивановны распространяют в сети Интернет, развешивают на остановках и крупных торговых центрах.

АЛЛО!

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