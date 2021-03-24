Весна пришла: бурый и гималайский медведи вышли из зимней спячки

В ростовском зоопарке медведи вышли из спячки. Фото: ростовский зоопарк

В ростовском зоопарке вышли из спячки бурый и гималайский медведи. Это значит, что весна уже совсем скоро придет в донскую столицу.

Как известно, в природе медведи впадают в спячку на все зимнее время, чтобы пережить период холодов. В снежные дни косолапым становится очень сложно добывать себе пропитание. В зоопарке мишек тоже погружают в сон для того, чтобы не нарушать их естественные процессы в организме и приблизить их условия жизни к естественным. И вот в среду, 24 марта, бурый медведь Андрюша и его тезка гималайский вышли из спячки.

- За время спячки они визуально ничуть не потеряли в весе. Как ушли в спячку упитанными и красивыми, такими и проснулись. Выглядят они прекрасно, аппетит у них тоже хороший, - рассказала заведующая отделом хищных животных Нина Дудина.

Ростовчан уже пригласили посмотреть на отоспавшихся косолапых, хотя они еще довольно редко выходят из своей "берлоги".

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