В Ростове не смогли найти подрядчика для организации гала-концерта ко Дню Победы

В Ростове не состоялся аукцион по выбору подрядчика, организующего концерт ко Дню Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице не состоялся аукцион по выбору подрядчика, который взял бы на себя подготовку к гала-концерту к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на портале госзакупок.

Аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на него не было подано ни одной заявки от потенциальных подрядчиков. Никто не захотел взять на себя ответственность за установку экранов, усилителей звука и заняться оформлением сцены. Хотя на это должно было быть выделено почти три миллиона рублей.

Конкурс был объявлен городским управлением культуры. Срок подачи заявок истекал в среду, 24 марта, но определить исполнителя не представилось возможным, поэтому аукцион был закрыт и признан несостоявшимся.

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