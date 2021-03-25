Семейная прогулка бродячих свиней попала в объектив ростовчанина

Семья свиней прогулялась по Левенцовке. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Внезапная прогулка по городу бродячих свиней удивила живущих поблизости ростовчан.

Семья из свиньи, хряка и поросенка спокойно проходила под окнами жителей микрорайона Левенцовский. Как рассказали в одном из пабликов в соцсети очевидцы, животные мирно прогуливались, пытаясь найти в округе что-нибудь съестное. Чьи это были домашние питомцы и как они оказались в усеянном высотками районе, остается загадкой.

- На Левенцовку пришла семья бродячих пятачков. Хрюндели обшарили окрестности в поисках съестного, и весело подхрюкивая, упетляли в поле, - рассказал очевидец.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили множество комментариев под постом.

"В Ростове все интересней жить с каждым днем", "Сало вышло на прогулку", "На шашлык!", "А у вас шаурма убежала", "То волки нс трассе, то свиньи в городе", - пошутили ростовчане.

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