В Ростове-на-Дону несколько дней будут отключать холодную воду

Жители нескольких улиц просидят сутки без воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшее время в домах и офисах жителей нескольких улиц Ростова-на-Дону опустеют краны. Известно, что уже до 9 утра пятницы, 26 марта, а также в понедельник, 29 марта, на сутки отключат холодную воду.

Не повезет жителям домов, которые расположены в границах:

- переулок 1-й Машиностроительный – улица Ткачева, 7-й Проезд – улица Малиновского;

- улица Малиновского – улица Мадояна, улица Доватора – улица Счастливая.

Кроме того, подача воды с пониженным давлением в эти дни будет осуществляться в границах: улица Малиновского – улица Мичуринская, проспект Стачки – улица Полигонная.

Как рассказали в Ростоводоканале, причина – переврезка вновь проложенного водопровода на улице Малиновского - от улицы Факельная до улицы Типографская.

Горожан просят взять информацию на заметку и приготовится к неудобствам заранее.