В Ростове-на-Дону несколько дней будут отключать холодную воду

Жители нескольких улиц просидят сутки без воды.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В ближайшее время в домах и офисах жителей нескольких улиц Ростова-на-Дону опустеют краны. Известно, что уже до 9 утра пятницы, 26 марта, а также в понедельник, 29 марта, на сутки отключат холодную воду.
Не повезет жителям домов, которые расположены в границах:
- переулок 1-й Машиностроительный – улица Ткачева, 7-й Проезд – улица Малиновского;
- улица Малиновского – улица Мадояна, улица Доватора – улица Счастливая.
Кроме того, подача воды с пониженным давлением в эти дни будет осуществляться в границах: улица Малиновского – улица Мичуринская, проспект Стачки – улица Полигонная.
Как рассказали в Ростоводоканале, причина – переврезка вновь проложенного водопровода на улице Малиновского - от улицы Факельная до улицы Типографская.
Горожан просят взять информацию на заметку и приготовится к неудобствам заранее.