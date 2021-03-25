Завтра в Шахтах развернут сельхозярмарку

Торги развернут на площади Ленина Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 марта в Шахтах проведут сельхозярмарку. Продукты можно будет купить по самым доступным ценам. Информация об этом сегодня появилась на сайте областного правительства.

Торги развернут по адресу Ленина, 1. Местные фермеры привезут овощи, фрукты, колбасы, рыбу, молоко. Также на прилавках будут мед, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары.

Ярморочный сезон в Ростовской области стартовал в 20 числах марта. Свежими товарами уже порадовали азовчан.

Также на этих выходных в регионе состоится акция по льготной стерилизации домашних животных. Принимать пушистых пациентов будут в 18 ветеринарных клиниках. Предварительно нужно записаться.