Новые случаи COVID-19 подтвердили в 43 городах и районах Ростовской области

Всего в регионе 79 386 заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 25 марта, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 237 человек. Также в правительстве региона сообщают о смерти еще 17 человек за последние сутки. Это девять женщин и восемь мужчин. У всех были хронические заболевания.

Новых инфицированных выявили в 43 городах и районах Дона. Больше всего, как обычно, в Ростове-на-Дону - 97 случаев. Далее идут Батайск, Каменский район, Таганрог и Шахты. Меньше всего положительных тестов за сутки отобрали в Усть-Донецком и Шолоховском районах.

28,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,2% - от 46 до 65 лет, 21,1% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, 9,7% - дети. Лечение в стационарах сейчас получает 1821 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ - 98 человек. Всего в регионе 79 386 заболевших.

Ровно год назад – 25 марта 2019 года – в Ростовской области обнаружили первый случай COVID-19. Инфекцию тогда подтвердили у девушки, которая вернулась из Таиланда. В апреле она уже выздоровела. Однако в том же месяце на Дону прогремела новость о гибели пациента с коронавирусом. Первой жертвой нового заболевания оказался гражданин Китая. Мужчине было 34 года. Во время вскрытия у него выявили сепсис, двустороннюю пневмонию и коронавирус.